Kavak Kaymakamı Ömer Saygılı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle vatandaşlara tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Saygılı, AA muhabirine, dünyada ve Türkiye'de artış gösteren Kovid-19 salgını ile mücadelenin her vatandaşı ilgilendiren milli bir mücadele olduğunu söyledi.

Salgınla mücadelede maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyulması gerektiğinin önemine dikkati çeken Saygılı, "Sağlığımızı olumsuz etkileyen Kovid-19, alınan tedbirler neticesinde etkisini kaybediyor. Özellikle virüs ile mücadele konusunda tedbirleri elden bırakmamaya özen göstererek sağlıklı yaşamaya devam etmeliyiz. Pandemi sürecinin başından beri ilçemizde de artış olmuştur. Mücadeleyi toplum olarak birlikte vermezsek başarılı olamayız. Misafirliklere, kahvehanelere, toplu bulunulan yerlere bir süre ara vererek daha sağlıklı günlerde buluşalım." dedi.

Saygılı, 65 yaş ve üstü vatandaşların 10.00-16.00 saatleri dışında dışarı çıkmaması gerektiğini kaydetti.