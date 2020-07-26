Son dakika haberi: Kaymakam Temizkan'dan anlamlı çağrı - Son Dakika

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinden Mardin'in Nusaybin İlçe Kaymakamlığına atanan Emrullah Temizkan, kendisine gönderilecek tebrik çiçekleri yerine İdlib'de yapılacak olan 50 bin briket ev için bağış yapılmasını istedi.

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinden Nusaybin Kaymakamlığına atanan Temizkan, göreve başladı. Kaymakam Temizkan, göreve başlaması nedeniyle kendisine tebrik çiçeği gönderilmemesini, tebrik çiçekleri yerine AFAD, Türk Kızılay, Türkiye Diyanet Vakfı, Hüdayı Vakfı, Beşir Derneği, Hayrat Yardım, İHH ve Sadakataşı gibi kuruluşlarının İdlib için yaptığı briket evler için oluşturulan hesap numaralarını paylaşarak bağışta bulunulmasını istedi. - MARDİN