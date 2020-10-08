Son dakika haberi... Kaymakam Ünal'dan siyasi partilere iade-i ziyaret - Son Dakika

Bilecik'in Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, siyasi parti ilçe teşkilatlarına iade-i ziyaretlerde bulundu.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti), Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İYİ Parti ve Yeniden Refah Partisi ilçe teşkilatlarına ziyaretlerde bulunan Ünal, parti başkanları ve yönetim kurulu üyeleri ile bir süre sohbet etti. Parti başkanları ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Kaymakam Ünal ise iade-i ziyaretler çerçevesinde siyasi partilere ziyaretler yaparak fikir alış verişlerinde bulunduklarını söyledi. - BİLECİK