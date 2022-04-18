Son dakika haberi! Kaymakam Yılmaz, iftarda şehit yakınları ve gazilerin misafiri oluyor - Son Dakika
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Son dakika haberi! Kaymakam Yılmaz, iftarda şehit yakınları ve gazilerin misafiri oluyor

18.04.2022 17:18
Son dakika haberi! Kaymakam Yılmaz, iftarda şehit yakınları ve gazilerin misafiri oluyor

Son dakika haberi: Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz, şehit yakınları ve gazileri evlerinde ziyaret ederek, iftarını onlarla birlikte açıyor.

Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz, şehit yakınları ve gazileri evlerinde ziyaret ederek, iftarını onlarla birlikte açıyor.

Kaymakam Vedat Yılmaz, belirli aralıklarla bir şehit yakını ailesi ve gazi ailesiyle iftar yemeğinde bir araya geliyor.

Yılmaz, AA muhabirine, beraberindekilerle birlikte, her akşam bir şehit yakını ve gazi ailesinin iftar yemeğine misafir olduklarını ifade etti.

Şehit yakınları ve gazilerin devlet olarak her zaman yanında olduklarını aktaran Yılmaz, "Şehit yakınları ve gazilerimizle sürekli bir araya gelerek, onları yalnız bırakmıyoruz. Mübarek ramazan ayında da onların davetlerine icabet ederek, iftarlarına misafir olduk, beraber orucumuzu açtık." ifadelerini kullandı.

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Vedat Yılmaz, Şehit, Gazi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Kaymakam Yılmaz, iftarda şehit yakınları ve gazilerin misafiri oluyor - Son Dakika


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