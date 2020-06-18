Son dakika haberi: Kaynakları halkın hizmetine sunan Vali Mustafa Yaman, çalışmalarıyla takdir topladı - Son Dakika

Son dakika haberi: Kaynakları halkın hizmetine sunan Vali Mustafa Yaman, çalışmalarıyla takdir topladı

Son dakika habere göre Valiler Kararnamesi ile Mülkiye Başmüfettişliğine atanan Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, 4 yıllık görev süresince gerçekleştirdiği önemli çalışmalarla vatandaşın gönlünü fethetti.

Son dakika haberi: Kaynakları halkın hizmetine sunan Vali Mustafa Yaman, çalışmalarıyla takdir topladı, System.String[]

Valiler Kararnamesi ile Mülkiye Başmüfettişliğine atanan Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, 4 yıllık görev süresince gerçekleştirdiği önemli çalışmalarla vatandaşın gönlünü fethetti.

Terör saldırıların yoğun yaşandığı 2016 yılında Mardin Valiliğine atanan Yaman, dönemin Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün, hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılmasının ardından İçişleri Bakanlığınca Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak da görevlendirildi.

Hem valilik hem de belediyenin kaynaklarını halkının hizmetine sunan Yaman, başta engelliler olmak üzere kadın, genç ve çocuklar için hazırladığı sosyal projeler ve kurduğu sıcak diyaloglarla halkın sevgisini kazandı.

Farklı etnik grupların tarih boyunca bir arada yaşadığı, medeniyetler şehri Mardin'in özlemle beklediği belediye hizmetleriyle buluşması için hummalı çalışmalar gerçekleştiren Yaman, altyapıdan üstyapıya kadar projeleri bir bir uygulayarak şehrin çehresini değiştirdi.

Mardin Belediyesi, Yaman'ın "Sizin için çalışıyoruz" sloganıyla başlattığı hizmet hamlesiyle hayata geçirdiği çalışmalar sayesinde şehir merkezinin yanı sıra kırsaldaki vatandaşların da yaşamına dokunan projelerle yüz güldürdü.

Ağırlanan turist 5 milyona yükseldi

Terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen kararlı operasyonlar sayesinde sağlanan huzur ortamıyla konuklarını ağırlayan Mardin, geçen yıl 1 milyon 150 bini yatılı olmak üzere günübirliklerle 5 milyon turist ağırladı.

Vali Mustafa Yaman, zengin tarihi dokusuyla göz kamaştıran medeniyet şehri Mardin'i sıcak hava balonuyla tanıştırarak turizmde yakalanan ivmenin daha da artırılmasını sağladı.

Vadedilen çalışmaların yüzde 92'si tamamlandı

Yaman döneminde 4 bin 700 kilometre yol ağına sahip Mardin'de 1577 kilometre sıcak asfalt, 899 kilometre sathi kaplama, 942 kilometresinde ise stabilize yol çalışması yapıldı. 150 bin metrekare parke döşenirken, 1500 kilometrelik yol onarıldı.

Aynı süreçte 600 kilometre kanalizasyon ve 500 kilometre içme suyu şebekesi, 30 su deposu, 106 su kuyusu, 4 arıtma tesisi, 8 spor sahası, 275 çocuk oyun parkı, 250 taziye evi, 2 kapalı semt pazarı, yeni itfaiye hizmet binası, 13 yeni itfaiye aracı, 4 üst geçit, sosyal yaşam merkezi, amfi tiyatro, hayvan barınağı ve klinik yapıldı.

Vatandaşların konforlu ulaşımı için içinde televizyon, klima, internet ve kitapların bulunduğu kapalı 7 akıllı durak yapılırken, yapımına başlanan1000 kişilik profesyonel bisiklet parkurunda sona gelindi.

Restorasyon, sokak sağlıklaştırılması ve yeşillendirme çalışmalarına da ağırlık verildi. Kentte 12 tarihi yapıda restorasyon çalışması yapıldı, 1 milyon 500 ağaç ve fidan dikimi yapıldı. Tarihi 4 sokakta sağlıklaştırma yapıldı, 2 sokak, kültür sokağına dönüştürüldü, 10 tarihi çarşıda aslına uygun restorasyon çalışması yapıldı.

Yaman'ın görevi süresince Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) ile 235 milyon liralık şube kanalizasyon yatırımı sağlandı. Ayrıca 60 milyon avro maliyetle atık su arıtma tesisi yapıldı.

Kentin artan araç sayısından kaynaklı trafik sorunlarının çözümü için Kızıltepe Kavşağı Battı Çıktı Projesi gerçekleştirildi, Diyarbakır Kapı Mahallesi'nde 1000 araçlık 9 katlı otoparka başlandı, 250 taziye evi tamamlandı. 275 çocuk oyun parkı ile 7 şehir parkı oluşturuldu. Kentte tiyatro, konser ve festival gibi 150'yi aşkın kültür sanat etkinliği gerçekleştirildi.

Sosyal projelere de ağırlık verildi

Yaz okullarında 15 bin çocuğa çeşitli branşlarda spor eğitimi verildi, 15 bin çocuk sinema ile tanıştırıldı. İhtiyaç sahibi ailelere 100 binden fazla yardım kolisi ulaştırıldı.

Belediyenin 4 dilde hizmet verdiği "Mardinmasa" ile toplumun çeşitli kesimlerine yönelik 32 sosyal sorumluluk projesi hayata geçirilirken yeni evlenen, çocuğu olan, askere veya hacca giden vatandaşlara hediyeler verildi.

Çocuklar için yaz aylarında 22 portatif havuz kuruldu. Kışın ise buz pisti kurularak çocukların bunlardan ücretsiz faydalanması sağlandı.

İlde, çamaşırhane, 2 bilgi evi, 1 gençlik merkezi, kültür kafe, down cafe, kadınlar için spor salonu, sosyal yaşam evi, muhtarlar ofisi yapıldı. Ayrıca modern pazar yerleri ve hayvan kliniği yapıldı.

Vadedilen çalışmaların yüzde 92'si tamamlandı.

"Allah'a ısmarladık Mardin"

Yaman, kentten ayrıldıktan sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 13 yılı valilik olmak üzere 34 yıldır millete hizmet imkanı yaşadığını belirtti.

Herkese teşekkür eden Yaman, "Mardin'de geçen 4 yıllık çalışma süremde desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, bakanlarımıza, mesai arkadaşlarıma ve Mardinli hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Allah'a ısmarladık Mardin" ifadelerini kullandı.

Mustafa Yaman, Mülkiye, Mardin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.06.2020 10:11 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Kaynakları halkın hizmetine sunan Vali Mustafa Yaman, çalışmalarıyla takdir topladı - Son Dakika

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