Son dakika haberi! Kayseri Büyükşehir Belediyesinden 25 milyon liralık yol yatırımı - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediyesince 25 milyon lira maliyetle yapımı tamamlanan 4 ayrı yolun açılışı yarın gerçekleştirilecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, şehrin trafiği için büyük önem taşıyan Bekir Yıldız Bulvarı- Şehir Hastanesi katlı kavşak-Kuzey Çevre Yolu bağlantısı, Şehir Hastanesi katlı kavşağı dördüncü kolu, Osman Kavuncu Bulvarı-Bekir Yıldız Bulvarı bağlantı yolu ve Osman Kavuncu Bulvarı-Serbest Bölge bağlantı yolunun açılışı için tüm hazırlıkları tamamladıklarını belirtti.

Açılış gününün heyecan ve coşkusunu yaşadıklarını anlatan Büyükkılıç, "Bu stratejik hamlemiz ile şehrin doğusunu ve batısını birleştiren alternatif güzergahlar oluştu ve yarın açılışını gerçekleştirerek halkımızın hizmetine sunacağız." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesinin 21 milyon 250 bin lira yatırım bedeliyle gerçekleştirdiği yol çalışması, altyapısı, aydınlatması, çevre düzenlemesi ile 25 milyon liraya mal oldu.

Öte yandan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eyigün ve beraberindeki heyet, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret etti.

Başkan Büyükkılıç, heyete kentte ulaşım ile ilgili yapılan çalışmalar ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun 21 Kasım'da temelini atacağı projelerle ilgili bilgiler verdi.