Son dakika haberi! 17 günlük yaşam savaşını kazanan İkranur'a karne sürprizi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi! 17 günlük yaşam savaşını kazanan İkranur'a karne sürprizi

20.06.2022 11:56

Son dakika gündem haberine göre Kayseri'de duvardan düşme sonucu iç kanama geçiren ve yoğun bakımda 17 gün tedavi gördükten sonra hayata tutunan 11 yaşındaki öğrenciye karnesi tedavi gördüğü hastanede verildi.

Kayseri'de duvardan düşme sonucu iç kanama geçiren ve yoğun bakımda 17 gün tedavi gördükten sonra hayata tutunan 11 yaşındaki öğrenciye karnesi tedavi gördüğü hastanede verildi.

İbrahim Tennuri Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi İkranur Yücel, duvardan düşme sonucu Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Fevzi Mercan Çocuk Hastanesine kaldırıldı.

İç kanama geçirdiği belirlenen ve yoğun bakımda 17 gün süren yaşam savaşını kazanarak 2 gün önce normal servise alınan öğrenciye, karne sürprizi yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, İkranur'u hastanede ziyaret ederek karnesini verdi.

Doktorların öğrencinin tedavisini iyi bir şekilde yaptığını vurgulayan Teltik, "Öğrencimiz 17 gün yoğun bakımdan sonra hayata yeniden döndü. Biz de ilk uyandığı gün karnesini getirmek istedik. Öğrencimizi iyi gördük. Yüzü gülüyor." dedi.

Teltik, öğretmenlerine ve hastane çalışanlarına emeklerinden dolayı teşekkür etti.

ERÜ Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekimi Doç. Dr. Fatih Horozoğlu ise öğrencinin takdir almasının önemli olduğunu belirterek, başarılarının daim olmasını diledi.

Tedavisi tamamlanan İkranur Yücel ise öğretmenlerinin karneyi hastaneye getirmesinden dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.

Takdir aldığı için de ayrıca mutlu olduğunu dile getiren Yücel, karnesinin beklediği gibi geldiğini söyledi.

YORUMLAR
500
17 günlük yaşam savaşını kazanan İkranur'a hastanede karne sürprizi 17 günlük yaşam savaşını kazanan İkranur'a hastanede karne sürprizi Son dakika haberi: Kazada yaralanan avukat, 20 günlük yaşam savaşını kaybetti Son dakika haberi: Kazada yaralanan avukat, 20 günlük yaşam savaşını kaybetti
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! 17 günlük yaşam savaşını kazanan İkranur'a karne sürprizi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:49 Aynı evde yaşadığı kardeşi ölünce yatalak hasta 3 boyunca aç susuz kaldı
17:41 Kendisine yöneltilen tüm suçlamaları kabul etti! Samuel Eto'o cezaevine girmemek için 3,8 milyon euro ödeyecek
17:33 Eczane çalışanlarına küfürler edip tehditler savurdu! Şüpheli gözaltına alındı
17:07 Kim Min-Jae'ye Rennes talip oldu! Fenerbahçe ise 20 milyon euro istiyor
17:02 ABD'de 17 yaşındaki genç kız, çalıştığı ofiste iş arkadaşı tarafından öldürüldü
16:39 Memleket Partisi Genel Başkan Vekili Gaye Usluer, cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi "muhalefeti yıprattığı" gerekçesiyle görevinden istifa etti
16:27 İbrahim Tatlıses katıldığı canlı yayında mal varlığını kime bırakacağını bir bir anlattı
16:16 Trabzonspor'dan ayrılan Anthony Nwakaeme için Fenerbahçe'den açıklama
15:49 İngiltere'de içinde mezar bulunan esrarengiz bar! Bardakiler "İyi geceler Juliet" demeden lambalar sönmüyor
15:46 Fener'in yeni transferi Lincoln gol sevincinin sırrını açıkladı: Küçük çocuğumun baş harfini yapıyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2022 18:00:03. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi! 17 günlük yaşam savaşını kazanan İkranur'a karne sürprizi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement