Melikgazi ilçesi Tınaztepe Mahallesi Taha Carım Bulvarı'nda dün akşam meydana gelen kazada; Muzaffer Boyraz yönetimindeki 06 DJ 6271 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak tramvay hattına enerji sağlayan demir direğe çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Boyraz ile yanındaki Serkan Akay hayatını kaybederken, Halil Karaca ise yaralandı.

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