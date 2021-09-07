Son dakika haberi... KAYSERİ'DE 2 KİŞİYE UYUŞTURUCU GÖZALTISI - Son Dakika

KAYSERİ'de, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 2 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda Şeref G. (47) ve Hasan A'nın (20) uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlendi. İkilinin Kocasinan ilçesi Yavuzlar Mahallesindeki evlerine jandarma ekiplerince operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada çeşitli miktarlarda kubar esrar ve bonzai ele geçirilirken Şeref G. ve Hasan A. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.