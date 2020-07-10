Kayseri'de jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 296 sikke ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri merkez Melikgazi ilçesinde durumundan şüphelendikleri 3 kişiyi durdurdu.

Zanlıların çantasında yapılan aramada tarihi oldukları değerlendirilen 296 sikke ve 1 tarihi obje ele geçirildi.

Şüpheliler R.B, D.Ç. ve M.K. gözaltına alındı.

Öte yandan, Develi'de bir tarlada yapılan kontrolde 90 kök Hint keneviri ele geçirildi, tarla sahibi L.B. yakalandı.