Son dakika haberi... Kayseri'de, 6 apartmanda uygulanan karantina 14 gün uzatıldı - Son Dakika

KAYSERİ'de, yüksek ateş ve öksürük şikayetleriyle hastaneye giden 7 kişide koronavirüs tespit edilmesiyle 6 apartman için uygulanan karantina süresi 14 gün uzatıldı.

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