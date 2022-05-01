Son dakika haber... KAYSERİ'DE AİLELERDEN ŞEHİTLİK ZİYARETİ - Son Dakika
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Son dakika haber... KAYSERİ'DE AİLELERDEN ŞEHİTLİK ZİYARETİ

01.05.2022 14:17

Son dakika habere göre KAYSERİ'de, Ramazan Bayramı arifesinde şehit aileleri ve vatandaşlar şehitlerin mezarlarını ziyaret etti.

KAYSERİ'de, Ramazan Bayramı arifesinde şehit aileleri ve vatandaşlar şehitlerin mezarlarını ziyaret etti.

Kayseri'de şehit aileleri ve vatandaşlar, arife günü sabah saatlerinden itibaren Kartal Şehitliği'ne geldi. Şehit aileleri, burada Kur'an-ı Kerim okuyarak dua etti. Şehitlerin mezarlarını temizleyerek su döken yakınları, zaman zaman hüzünlü anlar yaşadı.

Kartal Şehitliği'ni ailesi ile ziyaret eden Ersin Kavun, "Ailem ile şehitlerimize ziyarete geldik. Burada kan bağı olarak hiçbir akrabalığımız olmamasına rağmen, şehitler bizim şehitlerimiz. Hepimizin kan bağı var. Hepsinin bizim için özel bir yeri var. Bugün de arife olması sebebiyle, eşim ve çocuklarıma bu ruhu işleyebilmek adına şehitliğin ne demek olduğunu, böyle özel bir günün ne demek olduğunu anlayabilmek için burada dualarımızı yaptık. Aziz şehitlerimize bir damla da olsa su vermek nasip oldu. Rabbim inşallah tüm şehitlerimize rahmet eylesin. Cennetinde bizi kavuştursun" dedi.

İlhan Küçük ise, "Gurbette olduğumuz için biraz daha duygusal davranıyoruz. Kendi memleketimize gidemedik zaten onun için buradaki şehitlerimiz hepimizin şehidi. Allah rahmet eylesin. Ölmediler zaten hepsi bizi görüyor. Allah annelerine, babalarına ve ailelerine sabır versin. Her şey vatan için" diye konuştu.

Son dakika haber... KAYSERİ'DE AİLELERDEN ŞEHİTLİK ZİYARETİ
Son dakika haber... KAYSERİ'DE AİLELERDEN ŞEHİTLİK ZİYARETİ
Son dakika haber... KAYSERİ'DE AİLELERDEN ŞEHİTLİK ZİYARETİ
Son dakika haber... KAYSERİ'DE AİLELERDEN ŞEHİTLİK ZİYARETİ
Son dakika haber... KAYSERİ'DE AİLELERDEN ŞEHİTLİK ZİYARETİ
Son dakika haber... KAYSERİ'DE AİLELERDEN ŞEHİTLİK ZİYARETİ

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... KAYSERİ'DE AİLELERDEN ŞEHİTLİK ZİYARETİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... KAYSERİ'DE AİLELERDEN ŞEHİTLİK ZİYARETİ - Son Dakika
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