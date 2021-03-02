Son dakika haberi! Aranan 12 şüpheli polisin operasyonuyla yakalandı - Son Dakika

Basit bir kaza faciayla noktalandı! Kadın sürücü oracıkta can verdi

Acun'un defalarca kez uyardığı Survivor yarışmacısının sabıkalı olduğu ortaya çıktı

İçişleri'nden normalleşme genelgesi! Kaldırılan kısıtlamalarla ilgili detaylar netleşti

Pervin Buldan'ın risk haritasına yaptığı esprili yorum, sosyal medyada gündem oldu

Adreslerinde bulunamayan 4 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kayseri 'de düzenlenen operasyonda, çeşitli suçlardan aranan 12 şüpheli gözaltına alındı.

Buldan'ın Uşak paylaşımına belediye başkanından sert tepki: Virüslere olmadığı gibi terör örgütü destekçilerine de yer yok