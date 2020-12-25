Son dakika haberi: Kayseri'de aranan 14 kişi eş zamanlı operasyonla yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberi: Kayseri'de aranan 14 kişi eş zamanlı operasyonla yakalandı
25.12.2020 17:09
Son dakika haberi: Kayseri'de düzenlenen operasyonda, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve gözaltı kararı bulunan 14 kişi yakalandı.
Kayseri'de düzenlenen operasyonda, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve gözaltı kararı bulunan 14 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği, 88 personelden oluşan 42 ekiple, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile gözaltı kararı bulunan 19 kişinin yakalanması için operasyon düzenledi.
Kent merkezinde 23 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, firari hükümlü ve hakkında gözaltı kararı bulunan 14 şüpheli yakalandı.
Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Son Dakika Uğur Güneş, Bir Zamanlar Çukurova'ya veda eder etmez yeni diziye başrol oluyor Kayserispor, Konyaspor maçında oyundan atılan Lennon'ın kartını iptal istiyor Moderna korona aşısında yan etki ortaya çıktı: Dolgusu olana iltihaplanma yapıyor Kaza yerine tepsiyle çay servisi yapan şahıs akıllara durgunluk verdi Tavuk fiyatlarını bile solladı! İşte yetkililere göre yumurtaya gelen zammın nedeni Yaşlı adam, otel tuvaletinde ölü bulundu "Öğle yemeği salçalı olsun" diyen iki çocuk annesi kadın, hem dayak yedi hem de işinden oldu PFDK, Medipol Başakşehirli futbolcu Rafael'in cezasını kaldırdı