KAYSERİ'de Embiya Kurtul (21), askere gitmek için 61 kilo vererek, vatani görevini tamamladı.

Kayseri 'nin Talas ilçesi Kepez Mahallesinde yaşayan Embiya Kurtul, geçen yıl Ekim ayında askere gitmek için sağlık kontrolünden geçti. Kilosu 166 olan Kurtul'a askere gitmesi için 116 kiloya düşmesi söylendi. Bunun üzerine Kurtul, kendisine özel diyet uyguladı. İnşaat ve tarım arazilerinde çalışan Kurtul, 3 ayda 61 kilo verdi. 105 kiloya düşen Kurtul, geçen Şubat ayında askere giderek vatani görevini tamamladı. Yaşadığı süreci anlatan Kurtul, "Kiloyu askere gitmek istediğim için vermek istedim. Günüm gelince geçen yıl Ekim ayında gidip muayene oldum. Fazla kilolarım nedeniyle askere gidemeyeceğimi söylediler. Bende kilo vermek için kendime diyet listesi uyguladım. Spor salonuna gittim ve çeşitli spor hareketleriyle 166 kilodan 105'e düştüm. Sonrasında 25 Ocak'ta yeniden muayene gittim ve askere gidebileceğimi söylediler. 10 Şubat'ta askere gidererek vatani görevimi yaptım. Askerden de 2 ay önce geldim. Vatan aşkı için kilo verdim. Askerlik gidilmesi gereken bir yer. Çoğu insan kaçıyor ama bu kaçınılmayacak bir görev" diye konuştu.'İNŞAATTA ÇALIŞMAMAM KİLO VERMEME YARDIMCI OLDU'

Kendisine kilo vermesi yönünde çeşitli öneriler yapıldığını kaydeden Kurtul, "Bana 'ilaç iç, ameliyat ol' diye öneren çok oldu. Ben kilo vermeyi kendim denemek istedim. Spor yaparak denedim ve sonunda başardım. Bu kiloları 3 ayda verdim. Köyde de çiftçilik yapmak ve inşaatta çalışmam kilo vermeme yardımcı oldu. Şuan eski halimden çok iyiyim. Eski halimi şimdi düşünemiyorum. Eskiden 2'nci kata çıkarken çok zorlanıyordum. Şimdi ise, yerimde duramıyorum. Hedefim 100 kilo olmak" ifadelerini kullandı.