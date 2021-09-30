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Son dakika haberi | Kayseri'de aynı aileden 7 kişinin öldüğü trafik kazasına ilişkin davaya devam edildi - Son Dakika

Son dakika haberi | Kayseri'de aynı aileden 7 kişinin öldüğü trafik kazasına ilişkin davaya devam edildi

30.09.2021 14:21
Son dakika haberi | Kayseri'de aynı aileden 7 kişinin öldüğü trafik kazasına ilişkin davaya devam edildi, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kayseri'de otomobiliyle zikzak yaparak kazaya sebebiyet verdiği ve aynı aileden 7 kişinin yaşamını yitirmesine neden olduğu ileri sürülen sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Kayseri'de otomobiliyle zikzak yaparak kazaya sebebiyet verdiği ve aynı aileden 7 kişinin yaşamını yitirmesine neden olduğu ileri sürülen sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık A.Ö, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, müştekiler A.Ü. ve S.Ç. ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Duruşma savcısı önceki celselerde verdiği mütalaasını yineleyerek, sanığın "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan cezalandırılmasını istedi. Savcı, ara mütalaasında ise mevcut delil durumu, A.Ö'nün yakalama kararı üzerine yakalanması nedeniyle kaçma şüphesinin bulunması dolayısıyla tutukluluğunun devamını talep etti.

Mahkeme başkanı tarafından tutukluluğa ilişkin söz verilen sanık, tutuksuz yargılanmayı talep ettiğini söyledi.

Sanık avukatı da bir süredir firari olan müvekkilinin Gürcistan'da yakalandığını ve 9 ay tutuklu kaldığını ancak iki ülke arasında suçluların iadesi anlaşması olmadığı için serbest bırakıldıktan sonra bu ülkedeki büyükelçiliğe teslim olduğunu öne sürerek, tahliyesini talep etti.

Müşteki A.Ü. ise sanık avukatının tahliye talebine "Sen neden bahsediyorsun? 7 kişi öldü." diyerek tepki gösterdi.

Müşteki S.Ç. de olayın üzerinden 3 yıl geçtiğini belirterek, davanın bir an önce sonuçlanmasını beklediklerini kaydetti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Atilla Hazar idaresindeki cenaze taşıyan 41 BD 308 plakalı özel ambulans, 26 Mart 2018'de Kayseri-Malatya kara yolu Mimsin kavşağı yakınında, otomobilin sıkıştırması sonucu karşı şeride geçtiği öne sürülen Mustafa Üzüm'ün kullandığı 38 E 4730 plakalı otomobille çarpışmıştı. Sürücü Üzüm ile araçtaki aynı aileden Mehmet (36), Safiye Nur (6), Hamza (8), Zehra (29) ve Soner Üzüm hayatını kaybetmişti. Hazar ve ambulanstaki acil tıp teknisyeni Ertan Dönmez ile otomobilde bulunan Kader Üzüm yaralanmıştı. Yaralanan Kader Üzüm'ün, 8 gün tedavi gördüğü Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 7'ye yükselmişti.

Kazaya neden olduğu iddia edilen otomobil, kent merkezindeki binanın otoparkında bulunmuş, sürücüsünün Gürcistan'a kaçtığı tespit edilmişti.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, zanlı A.Ö'nün şehir içinde çok hızlı ve kontrolsüz seyrettiği, araçlar arasında makas attığı, orta şeritten sol şeride doğru ani manevra yaparak otomobiliyle Mehmet Üzüm'ün kullandığı araca çarptığı öne sürülmüştü. Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden Üzüm'ün kullandığı otomobilin karşı şeride geçerek Atilla Hazar yönetimindeki ambulansla çarpıştığı belirtilen iddianamede, A.Ö'nün kazada asli kusurlu ve bilinçli taksirle hareket ederek ölüm ve yaralanmaya neden olmak suretiyle atılı suçu işlediği kaydedilmişti.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi, Kayseri, Savcı, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Kayseri'de aynı aileden 7 kişinin öldüğü trafik kazasına ilişkin davaya devam edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Kayseri'de aynı aileden 7 kişinin öldüğü trafik kazasına ilişkin davaya devam edildi - Son Dakika
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