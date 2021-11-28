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Son dakika haberi! Kayseri'de beton mikseri ile minibüs çarpıştı: 1 ölü - Son Dakika

Son dakika haberi! Kayseri'de beton mikseri ile minibüs çarpıştı: 1 ölü

28.11.2021 16:55
Son dakika haberi! Kayseri'de beton mikseri ile minibüs çarpıştı: 1 ölü

Son dakika haberleri: KAYSERİ'de, beton mikseri ile çarpışan minibüsün sürücüsü Mevlüt O., hayatını kaybetti.

KAYSERİ'de, beton mikseri ile çarpışan minibüsün sürücüsü Mevlüt O., hayatını kaybetti. Beton mikseri operatörü H.D. ise gözaltına alındı.

Kaza, Kocasinan ilçesi Talatpaşa Mahallesi 6309'uncu Cadde'de meydana geldi. H.D. yönetimindeki 31 AET 3459 plakalı beton mikseri ile Mevlüt O.'nun kullandığı 50 AZ 412 plakalı minibüs çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, yaptığı kontrolde, minibüs sürücüsü Mevlüt O.'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Mevlüt O.'nun cansız bedeni, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Beton mikseri operatörü H.D. de gözaltına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


Son dakika haberi! Kayseri'de beton mikseri ile minibüs çarpıştı: 1 ölü
Son dakika haberi! Kayseri'de beton mikseri ile minibüs çarpıştı: 1 ölü

Beton Mikseri, Kocasinan, Minibüs, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Kayseri'de beton mikseri ile minibüs çarpıştı: 1 ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Kayseri'de beton mikseri ile minibüs çarpıştı: 1 ölü - Son Dakika
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