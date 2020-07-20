Son dakika haberi: Kayseri'de bıçakçılarda 'bileme' yoğunluğu - Son Dakika

KAYSERİ'de, Kurban Bayramı öncesi bıçakçılar yoğun mesai yapıyor. Bıçakçı esnafı, bıçak başı 3,5 TL bileme ücreti alıyor.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, Camikebir Mahallesi'ndeki Bıçakçılar Çarşısı'nda, hareketlilik başladı. Kurban kesiminde kullanılacak bıçaklar, biletilmesi için çarşıdaki bıçakçılara getiriliyor. Kurban keserken kullanılacak bıçağın gerek kesim gerekse parçalamada çok önemli olduğunu belirten bıçak ustası Ahmet Tüfekçi, "35 yıldır Kayseri'de bıçakçılık yapıyorum. Vatandaş önüne gelen bıçağı alıyor. Marketlerden, seyyar satıcılardan bıçak alıyorlar. Biz bu işin ustasıyız. Tek işimiz bıçak sektörü. Bizim dışımızda bıçak satan yerler var. Unlu mamülleri, market, bakkal bıçak satıyor. Hepsi, Çin malı ürünleri satıyor. Biz kendi üretim bıçaklarımızı satıyoruz. Fiyatlarımız ise, 3.5 TL'ye biliyorduk. Bu sene de yine 3.5 TL'ye biliyoruz. Satırları 7.5 TL'ye biliyorduk yine aynı fiyata yapıyoruz. Fiyatlarda bir artışımız yok. Her şeyin fiyatı arttı; ama biz artıramıyoruz" diye konuştu.

'BIÇAK BİLEMESİNE İLGİ YOĞUN'