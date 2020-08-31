Son dakika haberi! Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 ölü - Son Dakika

Kayseri'nin Talas ilçesinde kavga sırasında bıçakla yaralanan kişi hayatını kaybetti.

Yenidoğan Mahallesi'ndeki bir caminin önünde oturan Süleyman K. (35) yanına gelen A.K. (34) ile henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bıçakla yaralanan Süleyman K, kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçmaya çalışan A.K, polis ekipleri tarafından yakalandı.