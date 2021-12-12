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Son dakika! KAYSERİ'DE BIÇAKLI KAVGA: 1 ÖLÜ, 4 GÖZALTI - Son Dakika

Son dakika! KAYSERİ'DE BIÇAKLI KAVGA: 1 ÖLÜ, 4 GÖZALTI

12.12.2021 16:39

Son dakika gündem haberine göre KAYSERİ'de, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan bıçaklı kavgada Ali Yazar (55) hayatını kaybetti.

KAYSERİ'de, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan bıçaklı kavgada Ali Yazar (55) hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişi, adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Kuşçu Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Ali Yazar, bıçakla yaralandı. İhbar sonrası olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Yazar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olaya karıştıkları iddia edilen Ayhan D., Metin T., Kadir E. ve M.C. (16), jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Jandarmanın çalışmasının ardından hayatını kaybeden Ali Yazar'ın cenazesi otopsisi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan 4 şüpheli ise, İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Son dakika! KAYSERİ'DE BIÇAKLI KAVGA: 1 ÖLÜ, 4 GÖZALTI
Son dakika! KAYSERİ'DE BIÇAKLI KAVGA: 1 ÖLÜ, 4 GÖZALTI
Son dakika! KAYSERİ'DE BIÇAKLI KAVGA: 1 ÖLÜ, 4 GÖZALTI
Son dakika! KAYSERİ'DE BIÇAKLI KAVGA: 1 ÖLÜ, 4 GÖZALTI

Ali Yazar, Kocasinan, Jandarma, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! KAYSERİ'DE BIÇAKLI KAVGA: 1 ÖLÜ, 4 GÖZALTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! KAYSERİ'DE BIÇAKLI KAVGA: 1 ÖLÜ, 4 GÖZALTI - Son Dakika
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