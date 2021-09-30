Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti.
Yenice Mahallesi'nde 78 yaşındaki Bahri Kara, ceviz toplamak için bahçesindeki ağaca çıktı.
Kara, bastığı dalın kırılması sonucu yaklaşık 8 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı.
Ambulansla Yahyalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kara, sevk edildiği Kayseri Şehir Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | Kayseri'de ceviz ağacından düşen 78 yaşındaki kişi öldü - Son Dakika