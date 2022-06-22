Son dakika haberi... Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi... Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

22.06.2022 13:50
Son dakika haberi... Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

Son dakika gelişmesine göre KAYSERİ'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, 6 Irak uyruklu gözaltına alındı.

KAYSERİ'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, 6 Irak uyruklu gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda 6 Irak uyruklunun, örgüt üyesi olduğu belirlendi. Şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Aramalarda ise dijital materyaller ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü.


YORUMLAR
500
Son dakika haberi | DEAŞ operasyonunda 6 şüpheli yakalandı Son dakika haberi | DEAŞ operasyonunda 6 şüpheli yakalandı Son dakika haber | Kayseri'de 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı Son dakika haber | Kayseri'de 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı Son dakika: Ankara'da DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı Son dakika: Ankara'da DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:27 7 yaşındaki küçük kızın acı ölümü: Arkadaşlarının yanına giderken çöp kamyonunun altında kaldı
13:03 Türk ve Rus heyetleri arasındaki Tahıl Koridoru Zirvesi, Moskova'da gerçekleşti!
13:02 Sri Lanka Başbakanı açıkladı! Ekonomi tamamen çöktü
12:42 Esra Erol'da şaşırtan olay! İki kardeşin karısı ve kocası, çocuklarını da alıp kaçtı
12:17 Afganistan'da meydana gelen depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 950'ye çıktı!
12:16 Bir kuruş bile indirim yapmadı! Torrent'in bu tavrının nedeni belli oldu
11:40 Attila Szalai giderken Fenerbahçe'nin cebini dolduruyor! İşte açıklanan bonservis bedeli
11:39 Yargıtay kararı bozdu! 15 Temmuz sonrası müebbet hapis cezası verilen 66 askeri öğrencinin tahliyesi başladı
11:32 Vurduğu ayının yanına giden 62 yaşındaki avcı hayatının hatasını yaptı
11:29 Kulislerde konuşulan bu iddia bomba etkisi yarattı: Seçim 14 Mayıs'ta mı yapılacak?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2022 13:53:18. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi... Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement