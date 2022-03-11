Son dakika haberi: Kayseri'de DEAŞ operasyonunda 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberi: Kayseri'de DEAŞ operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

11.03.2022 16:04
Son dakika haberi: Kayseri'de DEAŞ operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Son dakika haberler: Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, ülkelerinde bulundukları dönemde DEAŞ adına silahlı faaliyet yürüttükleri iddiasıyla yakaladığı Suriye uyruklu A.T, A.M. ve K.İ'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen zanlılardan A.T. ile A.M. hakimlikçe tutuklanırken, K.İ. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Jandarma ekiplerince 8 Mart'ta belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda zanlılar gözaltına alınmış, dijital materyallere el konulmuştu.

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Jandarma, Kayseri, Terör, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Kayseri'de DEAŞ operasyonunda 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Kayseri'de DEAŞ operasyonunda 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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