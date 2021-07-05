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Son dakika haberi... Kayseri'de DEAŞ operasyonunda 2 zanlı yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberi... Kayseri'de DEAŞ operasyonunda 2 zanlı yakalandı

05.07.2021 12:51
Son dakika haberi... Kayseri'de DEAŞ operasyonunda 2 zanlı yakalandı, System.String[]

Son dakika gündem haberi: Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 kadın şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 kadın şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüten zanlılara yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 2 kadın gözaltına alındı, ikametlerde yapılan aramalarda örgütle alakalı dijital materyallere el konuldu.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Terör, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Kayseri'de DEAŞ operasyonunda 2 zanlı yakalandı - Son Dakika


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