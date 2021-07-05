Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 kadın şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüten zanlılara yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 2 kadın gözaltına alındı, ikametlerde yapılan aramalarda örgütle alakalı dijital materyallere el konuldu.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... Kayseri'de DEAŞ operasyonunda 2 zanlı yakalandı - Son Dakika