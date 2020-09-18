Son dakika haberi | Kayseri'de "Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni" düzenlendi - Son Dakika

Son dakika haberi | Kayseri'de "Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni" düzenlendi

Son dakika haberlerine göre Kayseri'de 5 şehit ailesi ile 20 gaziye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tevdi edilen Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi.

Son dakika haberi | Kayseri'de

Kayseri'de 5 şehit ailesi ile 20 gaziye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tevdi edilen Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, törende bir konuşma yapan Vali Şehmus Günaydın, söz konusu vatan, bayrak ve ezan olunca kahraman evlatlarının geri dönmeyi düşünmeden cepheye koştuklarını ve mukaddes değerleri için canlarını seve seve feda etmekten çekinmediklerini ifade etti.

Bugün şanlı bayrağın gölgesinde özgürce ve huzurlu bir şekilde yaşanılmasının şehitler ve gaziler sayesinde olduğunu vurgulayan Günaydın, şunları kaydetti:

"Şehit ve gazilerimiz ülkemizin gerçek sahipleridir. Aynı zamanda şehitlerimizin çok değerli aileleri onların bizlere emanetidir. Bizim her zaman onların emrinde oluğumuzu ifade etmek istiyorum. Ne zaman bir sıkıntı ve ihtiyacınız olursa baştaValiniz olmak üzere bütün kurumlarımız emrinizdedir. Aynı zamanda gazilerimize de minnet borçluyuz. Onların istek ve arzuları bizim içim emirdir."

Vatan ve millet üzerinde hesabı olanlara tarihdeki kahramanlıkları hatırlatan Vali Günaydın, "Tarih boyunca milletimiz ve vatanımız üzerinde hesabı olanlar hiç eksilmemiş bundan sonrada eksilmeyecektir. Ama bu hainlere, ülkemiz üzerinde hesabı olanlara bizler bu milletin kahraman evlatları olarak her zaman gereken cevabı verdik, bundan sonrada aynı kararlılıkla onlara gereken cevabı vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından hak sahiplerine Devlet Övünç Madalyası ve Beratı takdim edildi.

Törene Vali Günaydın ve eşi Aysel Günaydın, Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral Haldun Taşan, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Jandarma Komutanı Albay Nadir Çelik, gaziler ve şehit aileleri katıldı.

Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri, Vatan, Şehit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 01:49 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Kayseri'de 'Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni' düzenlendi - Son Dakika


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