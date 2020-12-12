KAYSERİ'de, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle eksi 2 derece görev yapan polislere, mahalle sakinleri çay ve poğaça ikram etti.

Türkiye genelinde Cuma günü saat 21.00'de başlayan ve Pazartesi 05.00'te sonra erecek sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Kayseri'de Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin birçok noktasında uygulama ve kontrol merkezi oluşturdu. Kısıtlamanın kontrol edildiği Argıncık Mahallesi'nde eksi 2 derecede görev yapan polislere, nöbet alanına yakın bir yerde oturan Mustafa Ildır ve ailesi çay ve poğaça ikram etti. Duyarlı vatandaşlar, kısıtlamada nöbet tutan polislerle kısa bir süre sohbet ettikten sonra evine döndü. Polisler de vatandaşlara maske, mesafe ve hijyen konusunda uyarıda bulundu.