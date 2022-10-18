KAYSERİ'DE FETÖ OPERASYONU 20 GÖZALTI

KAYSERİ'de, terör örgütü FETÖPDY üyesi olduğu belirlenen 20 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, terör örgütü FETÖPDY üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda örgütün il yapılanması ve finansmanına yönelik 8 ay boyunca süren takip sonucu 28 şüpheli belirlendi. Sabah saatlerinde şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. 28 şüpheliden 20'si yakalandı. Evlerde yapılan aramada binlerce dolar ve euro ele geçirildi. 8 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. (DHA)
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