Son dakika haberleri: Ankara'da maskeli, mesafeli yüz yüze eğitim - Son Dakika

ANKARA'dae 2, 3, 4, 8 ve 12'nci sınıflar, lise hazırlık sınıfı ve özel gereksinimli öğrenciler, koronavirüs salgınına karşı gerekli önlemler alınarak dersbaşı yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yüz yüze eğitime geçiş planlamasında uyguladığı kademeli sistemin ikinci aşamasında, ilkokul 2, 3, 4'üncü sınıflar, köy okulları, 8 ve 12'inci sınıflar, lise hazırlık sınıfı öğrencileri ile özel gereksinimli öğrenciler yüz yüze eğitime başladı. Pandemi tedbirlerinin uygulandığı eğtimi kurumlarında veliler, okul bahçelerine alınmadı. Öğrenciler ise görevliler tarafından ateşleri ölçülerek, fiziksel mesafeli şekilde içeriye alındı. Bahçede yine fiziksel mesafe korunarak sıraya giren öğrenciler, okulda uymaları gereken kurallar konusunda uyarıldı. Öğrenciler, daha sonra yine mesafeleri korunarak öğretmenleri eşliğinde sınıflara alındı. Bu sırada okulların dışında bekleyen velilerin kalabalık oluşturduğu ve zaman zaman fiziksel mesafe kuralını ihlal ettiği görüldü.