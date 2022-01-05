Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde tartıştığı 18 yaşındaki sporcuyu bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Fatih Mahallesi İnönü Parkı'nda antrenmana gitmek için arkadaşını bekleyen Muhammed Mustafa K'yi, dün aralarında çıkan kavgada bıçakla öldürdüğü öne sürülen Y.E.A, polis ekiplerince yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! Kayseri'de genç kick boksçuyu bıçakla öldüren zanlı yakalandı - Son Dakika