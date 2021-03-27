Son dakika haberi! Kayseri'de göçük altında kalan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haberi! Kayseri'de göçük altında kalan kişi hayatını kaybetti
27.03.2021 22:21
Gelen son dakika haberlerine göre Kayseri'nin Hacılar ilçesinde toprak yığınının kayması sonucu göçük altında kalan kişi yaşamını yitirdi.
Kayseri'nin Hacılar ilçesinde toprak yığınının kayması sonucu göçük altında kalan kişi yaşamını yitirdi.
Yediağaç Mahallesi Aydıncı Sokak'ta bulunan bağ evinin yanındaki konteynerin tabanında iki arkadaşıyla çukur kazan C.B. (38), toprak yığınının kayması sonucu göçük altında kaldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde hayatını kaybeden C.B'nin cansız bedeni toprak altından çıkarıldı.
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