Son dakika haberi! Kayseri'de göçük altında kalan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD , itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yediağaç Mahallesi Aydıncı Sokak'ta bulunan bağ evinin yanındaki konteynerin tabanında iki arkadaşıyla çukur kazan C.B. (38), toprak yığınının kayması sonucu göçük altında kaldı.

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Renan Bilek Silahtar, Ramo'ya konuk oyuncu olarak katıldı

Eski sevgilisi tarafından öldürülen kadının küçük kızı, vahşeti görmemesi için olay yerinden böyle uzaklaştırıldı