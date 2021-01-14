Son dakika haberi... Kayseri'de görsel şölen: Kent merkezi sis denizinde kayboldu - Son Dakika

Kayseri'de görsel şölen: Kent merkezi sis denizinde kayboldu

KAYSERİ - Kayseri'de etkili olan sis nedeniyle kent merkezi kayboldu. Havadan görüntülenen görsel şölen, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Kayseri'de kent merkezinde etkili olan sis, Erciyes Dağı'nın eteklerinden çekilen görüntülerde net bir şekilde belli oldu. Kent merkezi adeta sis denizinde kaybolurken, ortaya da kartpostallık görüntüler çıktı. Sis nedeniyle oluşan görsel şölen de havadan görüntülendi.