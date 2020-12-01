Son dakika haberleri! Hayvanları yangında telef olan besiciye devletin şefkat eli uzandı - Son Dakika

Kayseri'de, ahırında çıkan yangında 8 büyükbaş hayvanı telef olan besici Sayım Demir'e, Tarım ve Orman Bakanlığının hibe ettiği ikisi gebe 8 büyükbaş hayvan törenle teslim edildi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bünyan ilçesi Kahveci Mahallesi'nde 25 Kasım'da çıkan yangında hayvanları telef olan Sayım Demir'e 8 büyükbaş hayvanın teslim törenine Ankara'dan video konferans yöntemiyle katıldı.

Bakan Pakdemirli, hayvanları telef olan besiciye geçmiş olsun dileklerini iletti.

Besiciye bakanlık olarak hayvan desteği verildiğini aktaran Pakdemirli, "Verilen 8 hayvanın iki tanesi hediyeli, yani gebe. Sonuç itibariyle eskisinden daha geri olmayan bir hayvan sayısıyla işinize devam edeceksiniz. Ben olayı duyunca hemen arkadaşlarımıza talimat verdim. Sayım bey kardeşimizin derdine derman olalım dedim. Arkadaşlarımız sorunu çözmüşler." diye konuştu.

Yaşanacak afetlerden çiftçilerin korunması dileğinde bulunan Pakdemirli, destek verdikleri çiftçilerin gayretle çalışması gerektiğini dile getirdi.

Bakan Pakdemirli, "Cumhurbaşkanımızın bize her zaman talimatı, 'Herkesin dertleriyle dertlenin, herkesin derdine de derman olmaya çalışın.' Biz, kendisinden aldığımız ışık ve azimle sizlere hizmet etmeye çalışıyoruz. Bakanlığımız, bizler, milletin, sizlerin hizmetinizdeyiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Ekilmedik bir karış toprak bırakmayın." sözünü de hatırlatan Pakdemirli, çiftçi aileden arazilerini boş bırakmamalarını istedi.

"Devletimiz elimizden tutuyor, yaralarımızı sarıyor"

Sayım Demir de ahırında çıkan yangında 8 hayvanının telef olduğunu, durumu yetkililere bildirdiğini aktararak, bugün de kendisine 8 büyükbaş hayvan hediye edildiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere tüm yetkililere teşekkür eden Demir, herkesin desteğini yanında gördüğünü vurguladı.

Demir'in eşi Zehra Demir de "Bayrağımız inmesin, ezanımız dinmesin. Devletimiz elimizden tutuyor, yaralarımızı sarıyor. Devlet yanımızda. Türkiye'de yansak da kalksak da mutluyuz." diye konuştu.

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun ise yanan ahırı belediye imkanlarıyla onaracaklarını kaydetti.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, çiftçi ailenin olayın ardından döktüğü gözyaşlarının kendilerini çok etkilediğini belirterek, devletin şefkatli eliyle mağduriyetin giderildiğini belirtti.

Aileye yem desteği de verildiğini ifade eden Şahin, Demir çiftinin hibe hayvanların buzağılarından ihtiyacı olan başka ailelere vermeye hazır olduklarını ilettiğini aktardı.

Konuşmaların ardından aileye 8 büyükbaş hayvan teslim edildi.