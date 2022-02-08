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Kayseri'de hırsızlık operasyonu: 20 kamyonet çalıntı malzeme ele geçirildi - Son Dakika

Kayseri'de hırsızlık operasyonu: 20 kamyonet çalıntı malzeme ele geçirildi

08.02.2022 18:50

Kayseri'de polis ekipleri tarafından, 4 depo ve bir iş yerine düzenlenen operasyonda 20 kamyonet çalıntı malzeme geçirildi.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından, 4 depo ve bir iş yerine düzenlenen operasyonda 20 kamyonet çalıntı malzeme geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentteki hırsızlık olaylarına yönelik çalışma başlattı. Çalışma kapsamında, 40 polisin katılımıyla 4 depo ve bir iş yerine operasyon düzenlendi. Depolarda ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 20 kamyonet dolusu elektrikli ev aletleri, televizyon ve bisiklet ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler belediye ekipleri ve polisler tarafından kamyonetlere yüklenerek emniyete götürüldü.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şahsın işlemleri sürüyor.

(Eren Kan/İHA)

Kayseri'de hırsızlık operasyonu: 20 kamyonet çalıntı malzeme ele geçirildi
Kayseri'de hırsızlık operasyonu: 20 kamyonet çalıntı malzeme ele geçirildi
Kayseri'de hırsızlık operasyonu: 20 kamyonet çalıntı malzeme ele geçirildi
Kayseri'de hırsızlık operasyonu: 20 kamyonet çalıntı malzeme ele geçirildi
Kayseri'de hırsızlık operasyonu: 20 kamyonet çalıntı malzeme ele geçirildi

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Asayiş Şube Müdürlüğü, Kamyonet, Kayseri, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kayseri'de hırsızlık operasyonu: 20 kamyonet çalıntı malzeme ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri'de hırsızlık operasyonu: 20 kamyonet çalıntı malzeme ele geçirildi - Son Dakika
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