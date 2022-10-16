Son dakika haberi | Kayseri'de husumetlisini öldürdüğü iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi | Kayseri'de husumetlisini öldürdüğü iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

16.10.2022 20:04
Son dakika haberi | Kayseri'de husumetlisini öldürdüğü iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

Son dakika habere göre Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde husumetlisini av tüfeğiyle öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde husumetlisini av tüfeğiyle öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince dün merkez Melikgazi ilçesi Erenköy Mahallesi'nde yakalanan zanlı B.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Yenişehir Mahallesi Şinasi Caddesi'nde, 13 Eylül'de, husumetlisi B.T. tarafından silahla vurulan B.E, kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

YORUMLAR
500
Kayseri gündem haberleri: Kayseri'den kısa kısa Kayseri gündem haberleri: Kayseri'den kısa kısa Son dakika haberi... Uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı Son dakika haberi... Uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Kocasinan, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Kayseri'de husumetlisini öldürdüğü iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:40 Beşiktaş tribününden Valerien Ismael'e olay tezahürat: Uyuma, değişiklik yapsana
21:23 Çocuklar Duymasın dizisinde Çaycı Hüseyin karakterini canlandırıyordu! Alpaslan Özmol'un son hali ortaya çıktı
21:19 Beşiktaş'ta üzen sakatlık! Ghezzal maça devam edemedi
21:06 Atakum plajında ölü bulunan genç kızın mektubunda sorumlu 2 şüpheli serbest bırakıldı
20:54 Beşiktaş taraftarı hep bir ağızdan söyledi! Eski hocaları Abdullah Avcı'ya "Yere yatsana" tezahüratı
20:46 Liverpool, sahasında Manchester City'i 1-0 mağlup etti
20:24 Muğla'da otomobille çarpışan motosikletli kuryenin havaya uçtuğu kaza saniye saniye kaydedildi
20:16 Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, Birmingham ile karşılaştığı maçtan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı
19:32 HDP'den muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı ile ilgili bomba açıklama!
19:19 Maden şehidi patlamadan 2 saat önce çocuğu ile fotoğraf paylaşmış!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2022 21:54:47. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi | Kayseri'de husumetlisini öldürdüğü iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement