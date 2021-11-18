Son dakika haberi: Kayseri'de iki halk otobüsünün karıştığı kazada 13 yolcu yaralandı - Son Dakika

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iki halk otobüsünün çarpışması sonu 13 yolcu yaralandı.
Mehmet Karasu idaresindeki 38 AB 143 plakalı halk otobüsü, Alparslan Mahallesi Sivas Caddesi ile Tuna Caddesi'nin kesiştiği kavşakta, önünde seyreden İlker Başol'un kullandığı 38 AB 161 plakalı halk otobüsüne çarptı.
Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
Kazada yaralanan otobüslerdeki 13 yolcu, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA
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