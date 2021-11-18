Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Mehmet Karasu idaresindeki 38 AB 143 plakalı halk otobüsü, Alparslan Mahallesi Sivas Caddesi ile Tuna Caddesi'nin kesiştiği kavşakta, önünde seyreden İlker Başol'un kullandığı 38 AB 161 plakalı halk otobüsüne çarptı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iki halk otobüsünün çarpışması sonu 13 yolcu yaralandı.

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi: Kayseri'de iki halk otobüsünün karıştığı kazada 13 yolcu yaralandı - Son Dakika

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