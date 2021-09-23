Son dakika haberi: Kayseri'de iş insanının öldürülmesi davasına devam edildi - Son Dakika

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, iş insanını ofisinin bahçesinde silahla öldüren sanık ile onu cinayete azmettirdikleri öne sürülen 6 kişinin yargılanmasına devam edildi.

3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme", "suçluyu kayırma" ve "tasarlayarak öldürme" suçlarından yargılanan tutuklu sanıklar M.P, S.O.M. D.K, E.Y. ve tutuksuz sanık E.K, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katılırken, sanık avukatları salonda hazır bulundu.

Tutuklu sanık V.K. ile tutuksuz yargılanan M.E. ise duruşmaya gelmedi.

Savcılıktaki ifadesinde "cinayeti 3 milyon avro karşılığında işlediğini" itiraf eden, önceki celse ise susma hakkını kullanan E.Y, mahkemeye sunduğu yazılı savunmasında, azmettiren ve ona yardım ettiği öne sürülen diğer sanıklar hakkında ayrıntılı beyanda bulundu.

Cinayeti azmettirdiği iddia edilen sanık S.O.M. ise maktul Orhan Adıbelli ve sanık E.Y'yi tanımadığını savundu. Sanık E.Y'nin ilk ifadesinde olayın azmettiricisi olarak kendisinin adını verdiğini dile getiren S.O.M, "En son Kayseri'ye 32 yıl önce askerlik için geldim. Olaydan dolayı mağdurum, 13 aydır cezaevinde yatıyorum. Tahliyemi istiyorum." diye konuştu.

Sanıklar D.K. ve M.P, suçlamaları reddederek beraat ve tahliye talebinde bulundu, geçen celse tahliye edilen E.K. de önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, 5 sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 4 Ağustos 2020'de iş yerinin bahçesinde öldürülen Orhan Adıbelli'nin katil zanlısını yakalamak için 750 saatlik kamera görüntülerini izlemiş, 270 kişi ve iş yerlerindekilerle görüşmüş, çalışmalar sonucu cinayeti Gaziantep'te yaşayan E.Y'nin (26) işlediğini belirlemişti.

E.Y. ve beraberindekilerin 8 ay önce Kayseri'ye geldikleri, Talas ilçesinde ev kiralayarak Adıbelli'yi izledikleri, evini ve aracını fotoğrafladıkları, öldürmek için uygun ortam kolladıkları tespit edilmişti. Gaziantep Cinayet Büro Amirliği ekipleri ile koordineli çalışma sonucu 15 Ağustos 2020'de yakalanan E.Y, getirildiği Kayseri'de hakimlikçe tutuklanmıştı.

Adıbelli'nin eski ortak ve çalışanlarıyla husumetli olduğu tespiti üzerine soruşturmayı derinleştiren ekipler, savcılıkta cinayeti 3 milyon avro karşılığı işlediğini itiraf eden sanığı azmettirdikleri ve ona yardım ettikleri belirlenen M.P, E.K, S.O.M, M.E. ve D.K'yi 19 Ağustos 2020'de, firari V.K'yi de 7 Mart 2021'de Gaziantep'te yakalamıştı. Kayseri'ye getirilen zanlıların 5'i tutuklanmış, M.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.