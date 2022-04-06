Son dakika haberi: Jandarmanın uyuşturucu operasyonunda bir zanlı yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haberi: Jandarmanın uyuşturucu operasyonunda bir zanlı yakalandı

06.04.2022 03:18

Son dakika haberi: Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yabancı uyruklu bir şüpheli jandarma tarafından gözaltına alındı.

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yabancı uyruklu bir şüpheli jandarma tarafından gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kente uyuşturucu getireceği tespit edilen yabancı uyruklu zanlının yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Bu kapsamda, Kayseri- Malatya kara yolu uygulama noktasında, şüphelinin seyahat ettiği araç durduruldu.

Araçta ve zanlının üst aramasında 354 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu ticaretinden kazandığı değerlendirilen 8 bin 300 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Son dakika haberi: Jandarmanın uyuşturucu operasyonunda bir zanlı yakalandı
Son dakika haberi: Jandarmanın uyuşturucu operasyonunda bir zanlı yakalandı
Son dakika haberi: Jandarmanın uyuşturucu operasyonunda bir zanlı yakalandı
Son dakika haberi: Jandarmanın uyuşturucu operasyonunda bir zanlı yakalandı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Jandarmanın uyuşturucu operasyonunda bir zanlı yakalandı - Son Dakika


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