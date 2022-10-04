Son Dakika | KAYSERİ'DE KAMYONUN YAKIT DEPOSUNDA PATLAMA 4 YARALI - Son Dakika
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Son Dakika | KAYSERİ'DE KAMYONUN YAKIT DEPOSUNDA PATLAMA 4 YARALI

04.10.2022 17:34

Son dakika haberlerine göre KAYSERİ'de, kamyonun yakıt deposuna kaynak yapıldığı sırada meydana gelen patlamada, 4 kişi yaralandı.

KAYSERİ'de, kamyonun yakıt deposuna kaynak yapıldığı sırada meydana gelen patlamada, 4 kişi yaralandı.

Olay, saat 14.00 sıralarında, Melikgazi ilçesi Anbar Mahallesi Nakliyeciler Sitesi'ndeki tamirhanede meydana geldi. Kamyonun yakıt deposuna kaynak yapılırken sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle patlama oldu. Patlamanın etkisiyle iş yerindeki H.E., E.G., O.Y. ve İ.U. yaralandı. İhbarla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, yaralıları ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. İtfaiye erleri de patlama nedeniyle çıkan yangını 15 dakikada söndürdü. Polis, inceleme başlattı. (DHA)

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Kaynak: DHA

Kayseri, Anbar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika | KAYSERİ'DE KAMYONUN YAKIT DEPOSUNDA PATLAMA 4 YARALI - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son Dakika | KAYSERİ'DE KAMYONUN YAKIT DEPOSUNDA PATLAMA 4 YARALI - Son Dakika
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