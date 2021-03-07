Emniyet ve jandarma ekipleri, belirlenen uygulama noktalarında sürücü ve araçlardaki yolcuların Kovid-19 tedbirlerine uyup uymadığını kontrol etti.

Salgınla mücadele amacıyla uygulanan ve yarın saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Kayseri'de cadde ve sokaklardaki yoğunluk azaldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında yüksek riskli iller arasında yer alan Kayseri 'de, jandarma ve polis ekipleri kent genelinde denetimlerini sürdürdü.

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