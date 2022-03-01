Son dakika haberi... Kayseri'de kumar operasyonunda 10 kişiye 18 bin 190 lira ceza - Son Dakika
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Son dakika haberi... Kayseri'de kumar operasyonunda 10 kişiye 18 bin 190 lira ceza

01.03.2022 10:11
Son dakika haberi... Kayseri'de kumar operasyonunda 10 kişiye 18 bin 190 lira ceza

Edinilen son dakika haberine göre Kayseri'de kumar oynayan 10 kişiye 18 bin 190 lira ceza verildi.

Kayseri'de kumar oynayan 10 kişiye 18 bin 190 lira ceza verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent merkezindeki işletmelerde kumar oynandığının tespit edilmesi üzerine çalışma başlattı.

Cumhuriyet ve Yıldızevler mahallelerinde iki kahvehanede 10 kişi kumar oynarken yakalandı.

İşletme sahipleri hakkında adli işlem yapılan operasyonlarda 470 lira ile oyun kartları ele geçirildi.

Kumar oynayan 10 kişiye toplam 18 bin 190 lira ceza uygulandı.

Son dakika haberi... Kayseri'de kumar operasyonunda 10 kişiye 18 bin 190 lira ceza

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Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Asayiş, Kumar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Kayseri'de kumar operasyonunda 10 kişiye 18 bin 190 lira ceza - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Kayseri'de kumar operasyonunda 10 kişiye 18 bin 190 lira ceza - Son Dakika
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