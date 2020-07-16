Son dakika haberi: Kayseri'de manda sütü işleme tesisi açıldı - Son Dakika

KAYSERİ'de Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu'nun da katıldığı törenle manda sütü işleme tesisi açıldı.
Hacılar İlçesi Hürmetçi Mahallesi'nde, bölge halkının üretim yaptığı manda sütünün işlenmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı ile Hacılar Belediyesi'nin ortaklaşa yürüttüğü proje kapsamında manda sütü işleme tesisinin açılış töreni gerçekleştirildi. Törene, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Tarım İl Müdürü Mustafa Şahin ile davetliler katıldı. Manda sütü işleme tesisini, devlet-millet iş birliği ile yapılan bir tesis olarak özetleyen Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, "İstenildiği zaman bir yatırımın nasıl yapılabileceğini hep birlikte gösterdik. Bu tesis sadece Hürmetçi ve Karpuzsekisi ile Hacılar'a ait bir tesis değil. Bütün Kayseri'ye hitap eden bir tesis. Burada üretilecek ürünler için sırada bekleyen birçok önemli marka var. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.