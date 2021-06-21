Son dakika haberi! Kayseri'de minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

75 bin lirasının iş yerinden çalındı, hırsız bir aylık çalışanı çıktı

AYM'nin kapatmaya yönelik iddianameyi kabul etmesi ile ilgili HDP'den ilk yorum geldi: Tarihi bir fırsatı heba ettiler