Son dakika haberi: Kayseri'de oto hırsızlık polisleri denetim yaptı - Son Dakika
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Son dakika haberi: Kayseri'de oto hırsızlık polisleri denetim yaptı

12.05.2022 20:46
Son dakika haberi: Kayseri'de oto hırsızlık polisleri denetim yaptı

Son dakika haberine göre Kayseri'de polis ekiplerince yapılan denetimde 134 kişi sorgulandı, 10 aracın sürücüsüne 23 bin 647 lira ceza kesildi.

Kayseri'de polis ekiplerince yapılan denetimde 134 kişi sorgulandı, 10 aracın sürücüsüne 23 bin 647 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalıntı, çekme belgeli, hurdaya ayrılmış, plakasız ve şüpheli araçlar ile suça karışanların yakalanması amacıyla denetim gerçekleştirdi.

Trafik Denetle Şube Müdürlüğü ve Motosikletli Timler Amirliği ekiplerinin de yer aldığı denetimde, 30 motosiklet ve 95 araç ile 134 kişi sorgulandı.

Denetimlerde, 1 çalıntı motosiklet bulundu, 4 araç trafikten men edildi, 10 araç sürücüsüne 23 bin 647 lira ceza verildi.

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Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Tragger, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Kayseri'de oto hırsızlık polisleri denetim yaptı - Son Dakika


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