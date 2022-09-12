Kayseri'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı! Feci kazada ölü ve yaralılar var - Son Dakika
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Kayseri'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı! Feci kazada ölü ve yaralılar var

12.09.2022 19:17

Kayseri-Malatya kara yolunda otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirirken 5 kişi de yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Saat 16.00 sıralarında Kayseri- Malatya kara yolunun 120'nci kilometresi Karakuyu mevkiinde meydana gelen kazada; sürücüleri henüz öğrenilemeyen otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada araç içinde bulunan Gülseren Bal (65) hayatını kaybederken Muhammet Bulut, Murat Korkut, Metin Bal, Seyfettin Bal ve Leyla Bal ise yaralandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları çeşitli hastanelere kaldırdı. Kazada yaşamını yitiren Gülseren Bal ise jandarma ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi yapılmak üzere Pınarbaşı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı! Feci kazada ölü ve yaralılar var
Kayseri'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı! Feci kazada ölü ve yaralılar var
Kayseri'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı! Feci kazada ölü ve yaralılar var
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Kayseri haber | Kayseri'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı Kayseri haber | Kayseri'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı Malatya'da okul servisleri denetlendi Malatya'da okul servisleri denetlendi
Kaynak: DHA

Kayseri, Malatya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı! Feci kazada ölü ve yaralılar var - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı! Feci kazada ölü ve yaralılar var - Son Dakika
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