Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları çeşitli hastanelere kaldırdı. Kazada yaşamını yitiren Gülseren Bal ise jandarma ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi yapılmak üzere Pınarbaşı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Saat 16.00 sıralarında Kayseri- Malatya kara yolunun 120'nci kilometresi Karakuyu mevkiinde meydana gelen kazada; sürücüleri henüz öğrenilemeyen otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada araç içinde bulunan Gülseren Bal (65) hayatını kaybederken Muhammet Bulut , Murat Korkut , Metin Bal , Seyfettin Bal ve Leyla Bal ise yaralandı.

Kaynak: DHA

Kayseri, Malatya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kayseri'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı! Feci kazada ölü ve yaralılar var - Son Dakika

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