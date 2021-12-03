Otomobil sürücüsü ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.

Ağır yaralanan Cingöz, ambulansla kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesinde, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ö.K'nin kullandığı 06 DA 2754 plakalı otomobil, Tacettin Veli Mahallesi Kartal Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Fevzi Cingöz'e (71) çarptı.

Kayseri 'deki trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi.

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