Son dakika haberi | Kayseri'de polisin 'dur' ihtarına uymayan 3 şüpheli, aracı terk edip, yaya olarak kaçtı - Son Dakika

Son dakika haberi | Kayseri'de polisin 'dur' ihtarına uymayan 3 şüpheli, aracı terk edip, yaya olarak kaçtı

Son dakika haberi | Kayseri\'de polisin \'dur\' ihtarına uymayan 3 şüpheli, aracı terk edip, yaya olarak kaçtı
Son Güncelleme: 14.01.2021 01:33

Gelen son dakika haberlerine göre KAYSERİ'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan 3 şüpheli, yakalanacağını anlayınca kullandıkları hafif ticari aracı bırakıp yaya olarak kaçtı.

KAYSERİ'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan 3 şüpheli, yakalanacağını anlayınca kullandıkları hafif ticari aracı bırakıp yaya olarak kaçtı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Melikgazi ilçesi Ahmet Gazi Ayhan Bulvarında araç kontrolü yapan polis, 51 DU 660 plakalı hafif ticari aracı durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan ve içerisinde 3 kişinin bulunduğu hafif ticari aracın sürücüsü kaçmaya çalıştı. Polis ile yaşanan kovalamacada yakalanacağını anlayan 3 şüpheli, kullandıkları aracı bırakıp yaya olarak kaçtı. Polis, kaçan 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.


Kaynak: DHA

Koronavirüs, Polis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Kayseri'de polisin 'dur' ihtarına uymayan 3 şüpheli, aracı terk edip, yaya olarak kaçtı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Kayseri'de polisin 'dur' ihtarına uymayan 3 şüpheli, aracı terk edip, yaya olarak kaçtı - Son Dakika
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