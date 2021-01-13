Kayseri'de kovalamaca sonucu yakalanacaklarını anlayınca araçlarını bırakıp kaçan 3 şüpheli aranıyor.
Alınan bilgiye göre, kent merkezinde seyir halindeki 51 DU 660 plakalı hafif ticari araçtakiler, polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymadı.
Şüpheliler, kovalamaca sonucu yakalanacaklarını anlayınca Ahmet Gazi Ayhan Bulvarındaki binaların arasına aracı bırakıp yaya olarak kaçtı.
Polis, karanlıktan faydalanıp kaçan 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA
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