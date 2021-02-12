Son dakika haberi! Kayseri'de polisten kaçan ehliyetsiz sürücü kovalamaca sonucu yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberi! Kayseri'de polisten kaçan ehliyetsiz sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

12.02.2021 01:57
Son dakika haberi! Kayseri'de polisten kaçan ehliyetsiz sürücü kovalamaca sonucu yakalandı, System.String[]

Son dakika haberlerine göre Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan ehliyetsiz sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan ehliyetsiz sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı.

Tacettin Veli Mahallesi'nde uygulama yapan polis ekipleri, şüphe üzerine 50 AB 782 plakalı kamyoneti durdurmak istedi.

İhtara uymayarak kaçan sürücü A.E. kovalamaca sonucu Necip Fazıl Bulvarı'nda polis ekipleri tarafından yakalandı.

Alkollü olduğu belirlenen sürücüye ehliyetsiz araç kullanma, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etme, trafiği tehlikeye düşürme ve polisin ikazına uymadığı için tutanak tutuldu.

Avrupa Birliği, Kayseri, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Kayseri'de polisten kaçan ehliyetsiz sürücü kovalamaca sonucu yakalandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İzmir'de dehşet dolu gece! Görüntüler facianın boyutunu ortaya koydu Öğretmenlerle eğitim personeline 'seyahat muafiyeti' Doğal afetler İzmir'i vurmaya devam ediyor! Çeşme'de hortum, Güzelbahçe'de dolu Muharrem İnce'den yıllar sonra gelen itiraf: 'Gel bakalım Muharrem' dediklerinde istifa etmeyi düşündüm Meral Akşener'den Selahattin Demirtaş yorumu: Terörle iç içe olduğu bir gerçek Dans videosu nedeniyle kovulduğu iddia edilen spor spikeri Hande Sarıoğlu, yaşananları anlattı Hakim karşısına çıkan Nagehan Alçı kendini, "Kocamla alakası yok" diyerek savundu Cihangir Ceyhan'ın garsonluk ve düğün fotoğrafçılığı yaptığı ortaya çıktı
Reha Özcan, Mucize Doktor'a veda etti Reha Özcan, Mucize Doktor'a veda etti         
00:44
FETÖ'cü Enes, milyarder sevgilisi Ariana Rockefeller'a FETÖ'cü Enes, milyarder sevgilisi Ariana Rockefeller'a "maklube" yaptırdı         
00:10
Hande Erçel'in duş sonrası ıslak saçlı paylaşımı olay yarattı Hande Erçel'in duş sonrası ıslak saçlı paylaşımı olay yarattı         
23:18
Yıldız Çağrı Atiksoy, Kuruluş Osman'ın kadrosuna dahil oldu Yıldız Çağrı Atiksoy, Kuruluş Osman'ın kadrosuna dahil oldu         
22:57
Seri tecavüzcü Rus eski polis, nefes kesen operasyonla yakalandı Seri tecavüzcü Rus eski polis, nefes kesen operasyonla yakalandı         
22:16
Emre Belözoğlu, Abdürrahim Albayrak'a tepki gösterdi: Sana ne benim futbolcumdan Emre Belözoğlu, Abdürrahim Albayrak'a tepki gösterdi: Sana ne benim futbolcumdan         
21:46
Uzmanlar ve yetkililer art arda uyardı! Son zamanların en soğuk günlerine hazırlanın Uzmanlar ve yetkililer art arda uyardı! Son zamanların en soğuk günlerine hazırlanın         
20:47
Komşusuna yardım etmek isteyen şahsın kesinleşmiş hapis cezası çıkınca tutuklandı Komşusuna yardım etmek isteyen şahsın kesinleşmiş hapis cezası çıkınca tutuklandı         
17:48
Kuruluş Osman ekibi, Burak Özçivit'in kötü davranışları yüzünden seti bıraktı Kuruluş Osman ekibi, Burak Özçivit'in kötü davranışları yüzünden seti bıraktı         
15:47
Erdoğan'ın Erdoğan'ın "Çılgın Türkleri iyi tanıyacaksın" sözlerine Yunan Başbakan'dan yanıt         
14:36
20 yaşındaki genç, en yakın arkadaşının üvey babası oldu 20 yaşındaki genç, en yakın arkadaşının üvey babası oldu         
14:22
Bomba iddia: Mezdeke dansı yapan spiker Hande Sarıoğlu, Habertürk'ten kovuldu Bomba iddia: Mezdeke dansı yapan spiker Hande Sarıoğlu, Habertürk'ten kovuldu         
14:20
3 çocuk annesi kadın kendini astı! Acılı koca evin önünde fenalaştı 3 çocuk annesi kadın kendini astı! Acılı koca evin önünde fenalaştı         
14:19
İndirim yapmadığı için katledilen 3 çocuk annesinin son sözleri: Çocuklarım görmesin beni İndirim yapmadığı için katledilen 3 çocuk annesinin son sözleri: Çocuklarım görmesin beni         
13:15
Müge Anlı'da olay çıktı! Canlı yayında kocasının kaçtığı kadınla yüzleşince, sinir krizi geçirdi Müge Anlı'da olay çıktı! Canlı yayında kocasının kaçtığı kadınla yüzleşince, sinir krizi geçirdi         
13:00
İstanbul'da intihar! Altıncı kattan kendini boşluğa bıraktı, o anlar kamerada İstanbul'da intihar! Altıncı kattan kendini boşluğa bıraktı, o anlar kamerada         
10:36
Hülya Avşar yıllar sonra o sahne hakkında konuştu: Sadece beni değil herkesi öyle öpüyordu Hülya Avşar yıllar sonra o sahne hakkında konuştu: Sadece beni değil herkesi öyle öpüyordu         
08:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2021 02:01:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi! Kayseri'de polisten kaçan ehliyetsiz sürücü kovalamaca sonucu yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei