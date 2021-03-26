Son dakika haberi! Kayseri'de Roma dönemine ait 2 heykel ele geçirildi

Son dakika haberi: KAYSERİ'de, Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen 2 heykeli piyasaya sürmeye çalışan 1 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.

KAYSERİ'de, Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen 2 heykeli piyasaya sürmeye çalışan 1 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kocasinan ilçesi Mevlana Mahallesi'nde yaşayan V.A.'nın Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen 2 heykeli, 100 bin dolar karşılığında piyasaya sürmeye çalıştığını tespit etti. Bunun üzerine düzenlenen operasyonda V.A. yakalanarak gözaltına alınırken, 2 heykele el konuldu. Gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.



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