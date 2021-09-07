Kayseri'de satışı yasak radar tespit cihazı ve kaçak eşyaları internette satmaya çalışan zanlı yakalandı.

İl jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü ve Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin internet ortamında suç işleyen şüphelilere yönelik çalışmasında yasak ürün ve kaçak eşya satıldığı tespit edildi.

Bu kapsamda yapılan araştırmada, merkez Kocasinan ilçesi Buğdaylı Mahallesi'nde ikamet eden A.Ş'ye ulaşan ekipler, şüphelinin sosyal medya hesabında ithali ve satışı yasak radar tespit cihazı ile çeşitli kaçak eşya satışı yaptığını belirledi.

Operasyon düzenleyen jandarma ekipleri A.Ş'yi gözaltına aldı.

Şüphelinin ikametinde yapılan aramada ise 3 radar tespit cihazı, görüntüleme birimi, cep telefonu, 3 sim kart, 7 hafıza kartı, ruhsatsız av tüfeği ve tüfeğe ait fişekler ele geçirdi.

Şüpheli gözaltına alındı.